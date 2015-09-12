Фильм "Издалека" получил "Золотого льва" на 72-ом Венецианском кинофестивале
22:36, 12 сентября 2015Мир
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Венесуэльский фильм "Издалека" (Desde Alla) выиграл "Золотого льва" на 72-ом Венецианском кинофестивале.
REUTERS
Драма Лоренцо Вигаса об однополой любви победил в номинации "лучший фильм".
"Серебряный лев", награда за лучшую режиссуру, достался аргентинцу Пабло Траперо за картину "Клан" (El Clan) о преступном клане Пуччио, действовавшем в 1980-х годах, передает Русская служба ВВС.
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Главный приз жюри получил фильм "Аномализа" Чарли Кауфмана и Дюка Джонсона о жизни мужчины среднего возраста, замученного однообразием жизни.
Лучшим актером был признан француз Фабрис Лукини за картину "Горностай" (L'Hermine), а лучшей актрисой - итальянка Валерия Голино за фильм "Ради тебя" (Per Amor Vostro).
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