Фильм "Издалека" получил "Золотого льва" на 72-ом Венецианском кинофестивале

Драма Лоренцо Вигаса об однополой любви победил в номинации "лучший фильм".

"Серебряный лев", награда за лучшую режиссуру, достался аргентинцу Пабло Траперо за картину "Клан" (El Clan) о преступном клане Пуччио, действовавшем в 1980-х годах, передает Русская служба ВВС.

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Главный приз жюри получил фильм "Аномализа" Чарли Кауфмана и Дюка Джонсона о жизни мужчины среднего возраста, замученного однообразием жизни.

Лучшим актером был признан француз Фабрис Лукини за картину "Горностай" (L'Hermine), а лучшей актрисой - итальянка Валерия Голино за фильм "Ради тебя" (Per Amor Vostro).