Боевики "ЛНР" намерены передать Украине 5 пленных
21:50, 07 октября 2015Общество
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Боевики "ЛНР" в четверг направят Киеву официальное предложение по очередному обмену пленными по формуле "всех на всех".
REUTERS
Об этом в среду проинформировала представитель боевиков, участник рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам и обмену военнопленными Ольга Кобцева, сообщает ТАСС.
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"Мы готовы хоть сегодня отдать украинской стороне пятерых человек, - заявила она. - Соответствующее предложение было доведено мной украинской стороне во время последней встречи в рамках подгруппы. Украинская же сторона в ответ попросила написать официальное заявление о таком нашем намерении". "Завтра его отправляю", - сообщила Кобцева.
Напомним, в плену боевиков остаются 153 украинца.
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