Боевики "ЛНР" намерены передать Украине 5 пленных

Об этом в среду проинформировала представитель боевиков, участник рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам и обмену военнопленными Ольга Кобцева, сообщает ТАСС.

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"Мы готовы хоть сегодня отдать украинской стороне пятерых человек, - заявила она. - Соответствующее предложение было доведено мной украинской стороне во время последней встречи в рамках подгруппы. Украинская же сторона в ответ попросила написать официальное заявление о таком нашем намерении". "Завтра его отправляю", - сообщила Кобцева.

Напомним, в плену боевиков остаются 153 украинца.