В плену боевиков остаются 153 украинца - Тандит

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

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"На сегодняшний день мы видим там (в плену) 153 человека, надеемся, что все они живы", – заявил Тандит.

Как сообщалось, со второго октября в зоне АТО наблюдается относительное затишье. В Луганской области украинские военные завершили отвод танков.