Фонд госимущества (Семенюк) отменил продажу миноритарных пакетов 6 облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (председатель Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - УНИАН) отменил продажу миноритарных пакетов акций шести облэнерго.

Информация об этом содержится в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 7 мая т.г. Продажа отменена на основании приказа Фонда от 6 мая т.г.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Фонд госимущества объявил, что выставит 25% пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 14 мая 2008 года, 26,98% пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» на Фондовой бирже «Иннэкс» 15 мая, 25,02% пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на Фондовой бирже ПФТС 21 мая, 25% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Черниговоблэнерго» на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 22 мая, 25% пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской международной фондовой бирже (УМФБ) 28 мая, 25,01% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» на Украинской фондовой бирже (УФБ) 29 мая.