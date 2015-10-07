На территории оккупированных районов Донбасса действуют 150 лагерей для подготовки боевиков – Тандит

О таком в эфире «5 канала» заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Войска, которые там находятся, готовы в любое время начать активные действия против наших войск. Работают диверсионные группы, на той стороне сосредоточены более 150 школ, которые проводят определенную работу", – заявил он.

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Ранее специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что зафиксировала сосредоточение тяжелого вооружения боевиков на Мариупольском направлении.