На территории оккупированных районов Донбасса действуют 150 лагерей для подготовки боевиков – Тандит
09:25, 07 октября 2015Война
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На территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных боевикам, действует 150 лагерей по подготовке бойцов и диверсантов.
REUTERS
О таком в эфире «5 канала» заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.
"Войска, которые там находятся, готовы в любое время начать активные действия против наших войск. Работают диверсионные группы, на той стороне сосредоточены более 150 школ, которые проводят определенную работу", – заявил он.
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Ранее специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что зафиксировала сосредоточение тяжелого вооружения боевиков на Мариупольском направлении.
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