Боевики "Исламского государства" казнили в Ираке местную журналистку и ее отца

Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумарийя" со ссылкой на представителя полиции провинции Найнава Мухаммеда аль-Джабури, пишет Слон.

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Отмечается, что казненная журналистка работала корреспондентом отдела новостей в издаваемой советом провинции Найнава газете, которая освещает события в регионе. Ее отец распространял эту газету в Мосуле – административном центре провинции. Вместе с дочерью он находился в плену у боевиков с февраля.

Как известно, террористическая группировка "Исламское государство" – исламистская организация, которую ООН признала террористической. Она взяла под контроль часть территории Сирии и Ирака, установив там халифат с шариатской формой правления.