В Донецке глав районов обязали подстричь газоны к приезду Ющенко

Сегодня на аппаратном совещании в горисполкоме Донецка руководителей районов обязали тщательно подготовить город к визиту Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 8 мая.

Как сообщили УНИАН в горсовете, на совещании службам жизнеобеспечения и зеленстроя было поручено "внести коррективы в свою работу и исправить допущенные недочеты".

"В первую очередь, это касается ямочного ремонта дорог, посадки деревьев и кустарников и приведения в порядок газонов", - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО в ходе визита в Донецкую область примет участие в торжествах в мемориальном комплексе "Саур-Могила", приуроченных к 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.