МВД разыскивает 27 "депутатов ДНР"

Список на своей странице в Facebook обнародовал глава ГУ МВД Украины в Донецкой обл. Вячеслав Аброськин.

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"В фейковой республике есть свой фейковый "законодательный орган" – "Народный совет ДНР". В его составе – 100 "героев Новороссии", в том числе 27 – уже объявлены в розыск за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3, ч.5 ст.260, ч.1 ст.263 УК Украины", - написал Аброськин.

Ниже приводим предоставленный список лиц.

1. Бозявкин Василий,1965 года рождения

2. Возник Роман, 1971 года рождения

3. Гращенко Сергей, 1970 года рождения

4. Губарева Екатерина,1983 года рождения

5. Завдовеев Сергей, 1982 года рождения

6. Ким Станислав, 1972 года рождения

7. Коваль Анатолий, 1962 года рождения

8. Кондратов Иван,1988 года рождения

9. Коротенко Ярослав,1985 года рождения

10. Кофман Александр, 1977 года рождения

11. Кравец Виталий, 1975 года рождения

12. Кулаков Сергей, 1974 года рождения

13. Лещенко Максим,1973 года рождения

14. Литвинов Борис, 1954 года рождения

15. Мирошниченко Андрей,1971 года рождения

16. Пургин Андрей, 1972 года рождения

17. Пушилин Денис, 1981 года рождения

18. Рагозин Николай, 1963 года рождения

19. Рубин Сергей,1975 года рождения

20. Рура Сергей, 1963 года рождения

21. Самохина Евгения,1974 года рождения

22. Сверчков Сергей, 1986 года рождения

23. Скляров Сергей, 1972 года рождения

24. Тимофеев Александр,1971 года рождения

25. Ткачук Василий, 1981 года рождения

26. Ходаковский Александр, 1972 года рождения

27. Хряков Александр, 1958 года рождения

"Работа по документированию преступлений "деятелей ДНР" продолжается. Большую часть времени, конечно, занимает сбор документальной доказательной базы", - добавил Вячеслав Аброськин.

Как сообщалось, СБУ задержала в Харькове террористку "Лису", которая координировала деятельность диверсантов.