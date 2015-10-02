СБУ задержала в Харькове террористку "Лису", которая координировала деятельность диверсантов

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, установлено, что общее руководство операцией и ее финансирование осуществлял с территории России главарь террористической организации "Оплот" Евгений Жилин.

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В пресс-центре отметили, что диверсионная группа была обезврежена сотрудниками СБУ накануне Дня независимости Украины.

В незаконные вооруженные формирования "Лиса" была завербована в ноябре прошлого года во время пребывания в Москве. К сотрудничеству ее привлек один из руководителей террористической группировки "МГБ ДНР" по прозвищу "Танк". В начале декабря злоумышленница прибыла на временно оккупированную террористами территорию, где была зачислена в "разведвзвод". Она получила фейковый военный билет, личное огнестрельное автоматическое оружие.

В ходе проведения следственно-розыскных действий сотрудники СБУ установили местонахождение диверсантки и задержали ее на территории Харькова.

Террористке объявлено подозрение по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.