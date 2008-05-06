Трое россиян нарушили украинскую границу на тракторах МТЗ

Трех граждан России задержали вчера пограничники заставы „Бирюково” Луганского отряда.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, жители Ростовской области нарушили границу в направлении от российского села Киселево к украинскому Бирюково. Проследовать по территории Украины им удалось только 180 метров, где они и были задержаны пограничным нарядом. Россияне ехали в Украину двумя тракторами „МТЗ-80”. Номерных знаков транспортные средства не имели.

По предварительным данным, россияне переправляли трактора с целью реализации. Трактора изъяты и оценены работниками таможни в более чем 55 тысяч гривен.