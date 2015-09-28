В Следкоме РФ рассказали о мотивах убийцы медиков в Крыму

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Ранее подозреваемому была сделана операция, и после этого мужчина неоднократно обращался в скорую помощь с жалобами на боль. Во время расстрела сотрудников скорой помощи мужчина бросил в сторону санитара записку, из содержания которой следовало, что ему оказывали неквалифицированную помощь", - сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела по факту убийства санитара и фельдшера продолжается. Сотрудники Следственного комитета РФ совместно с оперативными службами продолжают работу по розыску Небиева, отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в районе 16 часов в здание "Скорой медицинской помощи", расположенной по улице Севастопольской города Симферополя, вошел вооруженный охотничьим ружьем мужчина и произвел множественные выстрелы в четверых сотрудников учреждения.

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В результате санитар скорой помощи скончался на месте происшествия, трое фельдшеров с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. Один из пострадавших фельдшеров получил ранение в область брюшной полости, от которого впоследствии скончался, за жизнь другого, получившего тяжелое ранение в голову, борются медики. У их коллеги зафиксировано ранение в области предплечья.

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Нападавший с места происшествия скрылся на автомобиле марки "Москвич". Подозреваемый в совершении преступления – 55-летний житель города Симферополя Бекир Небиев.