Телеканал Ukraine Today начинает кабельное вещание в Великобритании

Ukraine Today, первый украинский мультиплатформный информационный проект, который вещает в формате 24/7 на английском языке, теперь доступен к просмотру в Великобритании, передает ТСН.

Телеканал начинает круглосуточное вещание в сети Virgin TiVo, европейская категория приложения Worldbox, которое обеспечивает доступ к актуальной информации из Украины и Восточной Европы двум миллионам домохозяйств.

Напомним, что в этом году Ukraine Today был представлен в кабельных сетях Германии, Нидерландов, Бельгии и Испании. В общем, европейская аудитория телеканала в кабельных сетях сейчас составляет более 15 млн. домохозяйств, без учета покрытия спутника HotBird, которое составляет более 30 млн. домохозяйств.

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Достижением 2015 года также стал запуск Ukraine Today в июле в кабельной сети MHz Networks (2 млн. абонентов) в Вашингтоне, США. Таким образом, Ukraine Today стал первым украинским новостным телеканалом, который начал вещать за океаном. Татьяна Пушнова, Генеральный продюсер Ukraine Today: "Великобритания всегда была для нас одним из приоритетных направлений, и мы долго работали над запуском Ukraine Today в Virgin Media.

Для нас это большая победа, ведь провайдер очень требовательный в вопросах контента, технических параметров, и очень избирательный к тем каналам, которые предлагает своим зрителям. Но теперь мы уверены, что более 2 миллионов британских семей увидят, что на самом деле происходит в Украине".

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Про UkraineToday Ukraine Today – первый украинский мультиплатформный проект для международной аудитории, запущенный в августе 2014 года, который ведет круглосуточное информационное вещание на английском языке. Канал освещает широкий спектр информации о текущем конфликте в Украине, а также новости Восточной Европы и постсоветских стран.

Кроме того – новости культуры, спорта и экономики. Сейчас канал вещает через один из крупнейших спутников, Hotbird, и в кабельных сетях Европы.

Детальнее о покрытии канала: http://uatoday.tv/about

Официальные страницы

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