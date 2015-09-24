Блокада Крыма: Участники "майдана на Чонгаре" обустроили палаточный городок и готовятся к зиме (фото)

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Здесь организовали полевую кухню и устанавливают дополнительные палатки для размещения участников акции по блокаде Крыма.

«Мы видим, что палаточный городок растет. Люди прибывают», – отметил глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

На территории «крымского майдана», который разместился вблизи пункта пропуска «Чонгар», помимо палаток и полевой кухни, установлена сцена, проведено электричество. На территории проведения акции также круглосуточно дежурит «скорая помощь».

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Готовясь к наступающей зиме, участники «крымского майдана» заготавливают дрова, в дальнейшем в палатках планируют установить буржуйки.

Комендант палаточного городка Дилявер Сейтумеров рассказал, что одна из палаток была оборудована как пресс-центр для журналистов, там же проводят заседания координационного штаба, есть раздельные палатки – для женщин и мужчин, а также палатка – для вновь прибывающих.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, везущего товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускать пешеходов и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией. По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока Россия не выполнит их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давление на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.

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Оккупационные власти Крыма считают, что жители полуострова не почувствуют последствий «продовольственной блокады».