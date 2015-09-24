Россия посылает свои войска из Крыма в Сирию, в Севастополь уже вернули 10 погибших – Джемилев

Об этом сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву, передает "112 Украина".

"Российская сторона уже напрямую посылает свои войска. Уже около десятка трупов привезли в Севастополь, их отправляют в Сирию на войну. 10 гробов поступило в Севастополь, и это только в Севастополь", - рассказал Джемилев.

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Как сообщил Джемилев, турецкий президент приехал на открытие мечети в Москве и встретился с Путиным.

"Эрдоган нам говорит, что все время поднимает вопросы о крымских татарах. Он четко заявил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не признает аннексию Крыма. Но сейчас действительно острая проблема для Турецкой Республики – это проблема беженцев из Сирии, там их сейчас более двух миллионов. И самые большие противоречия с Россией именно в этом вопросе", - сказал Джемилев.

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Накануне Россия заявила о готовности направить в ближневосточную страну военный контингент.

По данным Пентагона, министры обороны США и России Эштон Картер и Сергей Шойгу провели "конструктивную беседу" по ситуации в Сирии. Стороны выразили готовность поддерживать контакты в областях, "где взгляды США и России совпадают и расходятся".

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Глава Пентагона заявил, что победа над боевиками "Исламского государства" в Сирии является приоритетом, однако эта цель должна сопровождаться усилиями, направленными на политическую трансформацию в Дамаске. Для США этот политический аспект означает уход президента Сирии Башара Асада, в США считают, что администрация Асада поддерживает "Исламское государство".

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Россия, в свою очередь, является одним из самых верных союзников Асада. Москва уже направила 200 морских пехотинцев и других военных в Сирию, а также военных советников, танки, вертолеты и другую технику. Москва также доставила в Сирию модульные дома, в которых могут разместиться до 2 тыс. солдат.