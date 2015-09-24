Блокада Крыма: Мариуполь присоединяется к акции на "Чонгаре"

Об этом в Facebook написала волонтер Галина Однорог.

"Завтра выезжает четыре машины, может больше, на Чонгар, а затем на Чаплинку... Мариуполь и Крым - это Украина", - написала волонтер.

Внимание !!!Завтра выезжает 4 машины ,может больше на Чонгар ,а потом на Чаплинку ,есть свободные места в машинах ,поэт... Posted by Маша Украинская on 23 вересня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, везущего товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускать пешеходов и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией. По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока Россия не выполнит их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давление на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.

Оккупационные власти Крыма считают, что жители полуострова не почувствуют последствий «продовольственной блокады».