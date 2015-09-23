Блокада Крыма: Все фуры, стоявшие на "Чонгаре", вернулись на материковую Украину

Об этом сообщил Начальник Главного управления МВД в Херсонской области Илья Кива, передает "112 Украина".

"Ситуация остается полностью контролируемой. На сегодняшний день официально заявляю, что на "Чонгаре" у нас ноль автомобилей грузовых, протестующие продолжают проводить акцию протеста. На "Каланчаке" у нас осталось 25 машин, также протестующие продолжают проводить акцию протеста", - сказал Кива.

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Также Кива сообщил, что на КПП "Чаплинка" стоят 49 фур, из которых 40 пытаются провезти в Крым газобетон.

"Сегодня будем работать с поставщиком, хозяином данного груза, потому что он поставил задачу: ни при каких обстоятельствах водителям не разворачиваться. Это предприятие находится в Новой Каховке, это херсонское предприятие. Поэтому я думаю, что мы сегодня вместе с прокуратурой и СБУ убедим руководителя предприятия не создавать конфликтную ситуацию", - сказал начальник облуправления милиции.