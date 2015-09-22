В Северодонецке восстановят работу областной организации журналистов
15:52, 22 сентября 2015Общество
132 0
Окончательное решение об оформлении новой структуры будет принято в декабре правлением НСЖУ.
Региональная организация Союза журналистов области возобновила работу в Северодонецке / ZN.UA
На организационном собрании журналистов области создана группа активистов по восстановлению работы областной журналистской организации в Северодонецке, передает 06452.com.ua.
Прежнее руководство организации и значительная часть ее состава остались в Луганске. Однако защищать интересы журналистов необходимо постоянно. Поэтому около тридцати членов СЖУ из городов области, подконтрольных Украине, собрали собрание с целью воссоздать ее работу на освобожденной территории.
Для подготовительной работы в данном направлении избран совет из десяти человек. Окончательное решение об оформлении новой структуры будет принято в декабре правлением НСЖУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter