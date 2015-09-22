Присутствие российских военных на Донбассе подтверждают многие разведданные - НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек сообщил на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором он присутствовал.

Генсекретарь НАТО отметил, что внимательно заслушал информацию на заседании СНБО, которая доказывает, что Россия продолжает поддерживать боевиков и что военнослужащие Российской Федерации присутствуют на востоке Украины.

По его словам, НАТО уже давно наблюдает присутствие России на Донбассе, а российские военнослужащие обеспечивают террористов вооружением, командуют и координируют их действия.

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"Это то, что базируется на сегодняшний информации, которую я получил, но также и на наших данных из разведывательных источников НАТО, и данных из открытых источников, и из средств массовой информации, из показаний членов семей российских военных, и из некоторых других источников. Следовательно, тот факт, что Россия продолжает поддерживать сепаратистов, базируется не на одном источнике информации, а на многих разведывательных источниках, доступ к которым мы имеем. То, что я слышал сегодня, только подтверждает и усиливает ту документацию и ту информацию, которую мы знаем уже довольно давно, и которая доказывает, что российские военные присутствуют на востоке Украины", - подчеркнул генсек НАТО.

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В связи с этим Столтенберг призвал Россию вывести все свои войска из восточных областей Украины и выполнить все Минские договоренности.

"Это имеет огромное значение, поскольку это путь к миру в Украине, это важно для Украины, но это также важно и для остальной Европы", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время открытой части заседания СНБО заявил, что на закрытой части будут предоставлены доказательства участия регулярных частей РФ в агрессии на Донбассе.