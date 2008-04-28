Кабмин создал комиссию по установлению причин катастрофы вертолета Ми-8

Кабинет Министров Украины создал Правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы вертолета Ми-8, принадлежащий государственному акционерному обществу «Черноморнефтегаз», которое входит в состав НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом УНИАН со ссылкой на первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА сообщила пресс-секретарь главы правительства Марина СОРОКА.

Представители Правительственной комиссии уже направились на место катастрофы. Возглавил комиссию министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По словам М.СОРОКИ, авария произошла в 70 километрах от берега Северо-западного шельфа. На борту вертолета находились 20 человек, 19 из которых погибли и один получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

М.СОРОКА также сообщила, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уже выразила соболезнование родным и близким погибших.