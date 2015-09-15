Украинские военные передали делегации ООН факты присутствия российских войск в Украине

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, в Донецкой области заместитель руководителя АТО полковник Константин Соколов провел рабочую встречу с делегацией ООН во главе со Специальным докладчиком ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казней господином Кристофом Хейнсом.

Во время встречи Соколов проинформировал иностранных гостей о текущей ситуации в зоне проведения антитеррористической операции, представил последние факты присутствия российских войск на территории Украины и в очередной раз подчеркнул: «Вооруженные Силы Украины строго придерживаются мирных договоренностей и не поддаются на провокации врага вдоль линии разграничения», - говорится в сообщении.

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«Режим тишины позволяет украинским военным восстанавливать разрушенную инфраструктуру Донбасса, решать социальные проблемы местного населения и открывать дополнительные пункты пересечения линии разграничения сторон. За такой подход - люди нам благодарны», - отметил Соколов.

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Также перед собравшимися выступил руководитель Украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий.

Кроме этого, военные ответили на все вопросы гостей.

В свою очередь руководитель делегации ООН Хейнс поблагодарил украинцев за предоставленную объективную информацию. «Все приведенные вами данные мы обязательно включим в свой отчет и передадим в Совет ООН по правам человека», - сообщил Хейнс.

Відбулася зустріч керівництва АТО з представниками делегації ООН На Донеччині заступник керівника АТО полковник Костян... Posted by Прес-центр АТО on 15 вересня 2015 р.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе до сих пор находятся до 9 тысяч военных РФ, на границе - 50-55 тысяч.