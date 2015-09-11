Полторак: На Донбассе до сих пор находятся до 9 тысяч военных РФ, на границе - 50-55 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"На границе у нас где-то 50-55 тыс. войск. Оно как было, так и остается. С начала конфликта эта цифра сохраняется", - сказал Полторак.

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Он также добавил, что в Луганской и Донецкой областях находятся до 9 тыс. российских военнослужащих.

Кроме того, по информации министра, на Донбассе Россия держит до 400 танков и достаточное количество артиллерийских систем.

Вместе с тем, по его словам, проверяется информация о том, что Россия у границы с Украиной строит новую военную базу.

"Эта информация предварительная, мы проверяем, что это за военная база, какую она несет угрозу для Украины", - отметил Полторак.