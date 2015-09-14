Наливайченко заявил об отсутствии должной охраны на судебных заседаниях по делу Пукача

Об этом Наливайченко сказал в комментарии УНИАН.

“То, что произошло 11 сентября 2015 года, считаю недопустимым, поскольку сейчас рассекречены материалы дела и дальнейшее судебное заседание должно проходить открыто”, - сказал Наливайченко.

При этом он отметил, что с момента задержания Пукача сразу было решено обеспечить для него специальную охрану как ключевого свидетеля и исполнителя преступления.

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“Тем более, что офицерам СБУ, которые задержали его непосредственно, Пукач сразу стал давать крайне важные показания. В дальнейшем на каждое судебное заседание, а также в камере, для него были предусмотрены экстраординарные меры безопасности. В этом мы не доверяли никому. За охрану ключевого свидетеля отвечал мой заместитель генерал Герасименко”, - подчеркнул Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, общественный деятель, журналист, потерпевший по делу Гонгадзе Алексей Подольский заявил, что на последнем судебном заседании по делу Пукача отсутствовала вся охрана и готовились провокации.

По словам Подольского, 11 сентября перед началом заседания суда он свободно прошел мимо металлоискателя, его никто не остановил, также совершенно свободно можно было попасть в зал суда, где не было ни одного милиционера.

В зале Подольский потребовал установить охрану и провести регистрацию всех присутствующих.

«Судьи не хотели это все слышать и говорили, что это не наше дело, однако я не давал ничего говорить, и через полчаса появилась милиционеры», - отметил он.

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Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

11 сентября Апелляционный суд Киева перенес на 15 сентября рассмотрение жалобы на приговор Пукачу.