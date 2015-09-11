Дело Гонгадзе: Суд возобновляет рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, кроме участников процесса, в зал суда прибыл бывший судья Конституционного Суда Украины Виктор Шишкин.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.