Дело Гонгадзе: Суд возобновляет рассмотрение жалобы на приговор Пукачу
10:58, 11 сентября 2015Политика
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Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Алексей Пукач / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, кроме участников процесса, в зал суда прибыл бывший судья Конституционного Суда Украины Виктор Шишкин.
Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.
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