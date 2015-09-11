Медсестра, бившая ногами евромайдановца в Харькове, амнистирована

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной системы в Днепропетровской области Ярослав Костюченко, пишет местное издание Depo.Харьков. "Она освобождена по амнистии", - сказал Ярослав Костюченко.

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Он отметил, что летом сразу после того, как вступил в силу приговор Ольги Воржеиновой, она обратилась к суду с просьбой о применении к ней амнистии.

"Фактически она не отбывала наказание. Она была в Орджоникидзенском исправительном центре №79 ровно столько, сколько понадобилось для рассмотрения ее ходатайства", - сказал пресс-секретарь, добавив, что эта медсестра теперь свободный человек.

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что Ольга Воржеинова имела право на амнистию, поскольку ухаживает за престарелой матерью и дочерью, которая является инвалидом с детства.