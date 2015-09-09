На сайте президента появилась петиция с требованием не лишать Ани Лорак звания "Народный артист Украины"

"Исключить Ани Лорак из перечня лиц, которых предлагается лишить звания "Народный артист Украины" согласно проекта закона о лишении пророссийских и просепаратиських деятелей культуры Украины звания "Народный артист Украины" № 3 016 от 03.09.2015 г.", - говорится в тексте петиции.

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За два дня петиция набрала всего 392 голоса из 25 тысяч необходимых для того, чтоб ее рассмотрел президент.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предложили лишить Ани Лорак, Повалий, Кобзона и Баскова звания "Народный артист Украины". С Аллеи звезд в Черновцах неизвестные ранее демонтировали звезду Ани Лорак, которая неоднократно подвергалась критике за выступления в России и полученные там награды.