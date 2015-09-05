В России заявляют о намерении отправить в сентябре на Донбасс 3 "гумконвоя"

Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Владимир Степанов, передает ТАСС. "В сентябре продолжаем работать по плану. Планируется до конца месяца три колонны", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу доставки "гуманитарной помощи".

Читайте такжеЗа год на Донбасс ворвались более 3,8 тысячи российских грузовиков в составе "гумконвоев"По его словам, с одним из ближайших конвоев планируется отправить школьные принадлежности и товары, необходимые для организации учебного процесса.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

37-й так называемый "гумконвой" вторгся на территорию Украины 27 августа.