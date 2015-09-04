Более трети украинцев пользуются стационарными телефонами - опрос (инфографика)

Согласно данным опроса КМИС, 89% жителей Украины являются пользователями мобильной связи, и только 38% - стационарной, передает ZN.UA.

По состоянию на май 2015 года стационарной телефонной связью пользовалось 38% взрослого населения, в то время как доля пользователей мобильной связи достигла 89%, среди которых у 57% есть только личный мобильный телефон, а 31% являются владельцами одновременно и мобильного и домашнего телефонов.

Только домашний телефон есть у 7% населения и никаких телефонов нет у каждого двадцатого опрошенного (5%).

Читайте такжеПочти каждый пятый украинец смотрит новости на российских каналах - опрос

В течение двух последних лет в Украине уровень пользования мобильной связью почти не меняется, очевидно, рынок достиг насыщения, но количество пользователей стационарных домашних телефонов сократилось еще на 5%.

По данным КМИС, в сентябре 2013 года 49,8% взрослого населения Украины пользовались интернетом.

КМИС провел опрос с 20 мая по 2 июня 2015 года среди 2022 респондентов. Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.