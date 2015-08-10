Nokia готовит полномасштабное возвращение на рынок мобильных телефонов

Компания Nokia, которая в прошлом была одним из самых больших производителей мобильный телефонов, планирует вернуться на этот рынок. Компания нанимает экспертов в программном обеспечении и ищет торговых партнеров, что указывает на то, что она запланировала полномасштабное возвращение на рынок, сообщает ZN.UA по информации Reuters.

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Глава Nokia, Раджив Сури, планирует возвращение на рынок мобильных телефонов, но не сможет осуществить его до конца 2016 года, когда прекратиться действие договора о неконкуренции с Microsoft. Но подготовка ведется уже сейчас.