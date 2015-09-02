На Хмельнитчине боец АТО застрелился из автомата, оставив предсмертную записку (фото)

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Хмельницкой области, перед совершением самоубийства боец оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у владельца дома, где проживал последнее время.

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Пока известно, что погибший 1964 года рождения, родом с Черниговщины, но в последнее время проживал в Хмельницком. Служить в зону АТО пошел добровольцем и провел там несколько ротаций.

Отмечается, что изъятое оружие направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Хмельницкой области.

Работники милиции проводят проверку всех выявленных обстоятельств.