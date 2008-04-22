Правительство РФ решило открыть в Киеве Российский центр

Правительство РФ намерено открыть в Киеве Российский центр науки и культуры.

Текст соответствующего распоряжения (№ 540-р от 21 апреля) за подписью премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА размещен сегодня на официальном сайте правительства России.

Аналогичные центры российское правительство планирует создать в Ереване (Армения), Астане (Казахстан), Кишиневе (Молдова) и Ташкенте (Узбекистан).

Кроме того, правительство РФ профинансирует создание Российского информационно-культурного центра в Баку (Азербайджан).

Финансирование всех проектов будет осуществляться за счет средств государственного бюджета из расходов Министерства иностранных дел России.