В ОБСЕ обеспокоены безопасностью журналистов в Украине в связи с событиями под Радой

Об этом сообщает ОБСЕ в понедельник на своей странице в Twitter.

«Миятович выразила обеспокоенность по поводу безопасности журналистов в Украине после того, что произошло возле парламента в Киеве», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в ее заявлении сказано, что в соответствии с сообщениями, сегодня возле украинского парламента журналисты телеканала «1+1», «5-го канала», а также других изданий получили ранения во время столкновений между протестующими и представителями правоохранительных органов.

«Хотя этот инцидент не был направлен именно против журналистов, я обеспокоена этим случаем и призываю власти провести срочное расследование дела, а также предыдущие случаи нападений на журналистов», - заявила Миятович.

В то же время она отметила, что представители власти уже задержали несколько лиц, связанных с событиями возле ВР.

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Как сообщал УНИАН, один из бойцов Национальной гвардии погиб от осколка боевой гранаты, а не пули.

Столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.

Милиция заявляет о почти 100 раненых правоохранителях, в том числе 10 из них находятся в тяжелом состоянии.