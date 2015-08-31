Во время противостояния возле Рады пострадал оператор ТСН

14:33, 31 августа 2015
Политика
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Кроме того, не менее пяти силовиков получили ранения.

Фото УНИАН

Сегодня, 31 августа, под стенами парламента после затишья между правоохранителями и митингующими возобновилось противостояние, было брошено много гранат со слезоточивым газом, сообщает ТСН.ua.

Сообщается, что кроме взрывпакетов и дымовых шашек, в правоохранителей было брошено взрывное устройство, которое привело к ранениям нескольких из них.

"Не менее пяти силовиков пострадали. Двух из них вынесли на носилках, еще нескольким оказывают медицинскую помощь на улице", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время драки пострадал оператор ТСН Дмитрий Большаков. Он получил осколочное ранение в ногу. Первую помощь ему оказали на месте, ждут прибытия скорой помощи.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада заблокирована для выхода. Милиция силой оттесняет митингующих от здания Верховной Рады.

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