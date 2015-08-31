Кличко сообщает о погибшем в результате взрыва под Радой, в Нацгвардии не подтверждают

Об этом Громадському сообщил председатель КГГА Виталий Кличко.

Как утверждает источник в МВД с места событий, на месте взорваны две гранаты. По информации собеседника, гранаты бросили протестующие от "Свободы". Трое правоохранителей в критическом состоянии.

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В Нацгвардии в свою очередь не подтверждают информацию о гибели бойца во время столкновений возле ВР.

По данным пресс-службы НГУ, около 50 нацгвардейцев получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, от взрыва гранаты, которую неизвестные бросили в ряды правоохранителей, пострадали также и гражданские люди.

В настоящее время известно о порядка 30 раненых. Одному из милиционеров, вероятно, во время взрыва оторвало ногу на коленную чашечку.

Напомним, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения к Конституции в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку.