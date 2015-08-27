Руководителя патрульной полиции Львова Зозулю оштрафовали за превышение скорости

В секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области корреспонденту УНИАН подтвердили обнародованный в социальных сетях факт составления протокола за превышение скорости руководителем полиции Львова Зозулей.

"Действительно, факт имел место. 20 августа, около 11.00, в селе Крупец Радивиловского района Ривненской области водитель автомобиля „Субару”, двигаясь в направлении Львова, превысил скорость на 50 км (скорость автомобиля составляла 113 км в час). Составлен административный протокол по ч.3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На нарушителя наложен штраф в размере 510 гривен”, - сообщили в СОС.

В пресс-службе полиции Львова пока отказываются от комментариев.

В то же время общественная организация «Стража-1», активисты которой совместно с правоохранителями приобщаются к обеспечению охраны порядка во Львове, 27 августа на своей странице в Фейсбук разместила сообщение о факте превышения Зозулей скорости, который имел место 26 августа.

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"26 августа, примерно в 23:30, на трассе Львов - Киев возле Радивилова Ривненской области, было остановлено авто, которое превысило скорость на 50 км/час. Работники ГАИ автомобиль остановили, за рулем оказался руководитель полиции Львова Юрий Зозуля, который утверждал, что опаздывал на совещание. После дискуссии, на водителя сотрудники ГАИ составили протокол. По словам свидетелей, активистов из города Ривне, работники ГАИ при составлении протокола сказали: г-н Юрий, все так все!”

В свою очередь в СОС УМВД Украины в Ривненской области не имеют информации о 2 случаях превышения скорости Зозулей и предполагают, что речь идет об одном и том же случае.

Как сообщал УНИАН, 20 августа, около 16.00, из припаркованного возле корпуса Львовского государственного университета внутренних дел автомобиля "Субару” Юрия Зозули неизвестные, разбив стекло в двери, похитили два ноутбукаи планшет.

В пресс-службе областной милиции этот инцидент не прокомментировали.