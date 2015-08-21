Во Львове обокрали автомобиль нового руководителя патрульной полиции Зозули

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 20 августа около 16.00 из припаркованного возле корпуса Львовского государственного университета внутренних дел (улица Кривоноса, 1) автомобиля "Субару” Юрия Зозули неизвестные, разбив стекло в дверце, выкрали два ноутбука и планшет.

В пресс-службе областной милиции этот инцидент пока не комментируют.

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В то же время, председатель исполкома общественной организации "Варта 1” Игорь Зинкевич на своей странице в Фейсбук написал, что „20 августа обокрали авто нашего нового руководителя полиции Зозули".

"Из машины украли 2 ноутбука. Вот Львов его встретил, но есть понимание, что работы для него много во Львове!”, - отметил Зинкевич.

Вчера УНИАН сообщал, что главой патрульной полиции Львова назначен 26-летний младший сержант Юрий Зозуля. До этого Юрий был заместителем командира третьего батальона Главного управления патрульной полиции г. Киева.