Россия выдала Украине подозреваемого в растрате более 300 тысяч гривень экс-чиновника - СМИ

Об этом сообщает ТАСС.

"В 2013 году в отношении чиновника одного из коммунальных предприятий Запорожской области было открыто уголовное производство по факту служебной подделки и растраты вверенного ему имущества на сумму более 325 тыс. грн., совершенных в составе преступной группы", - отметили в прокуратуре.

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По словам официальных представителей, чиновник долгое время скрывался за границей, после чего был задержан на территории республики Коми, будучи объявленным в международный розыск.

Отметим, как сообщал УНИАН, ранее РФ заявила, что пока не будет экстрадировать бывшего депутата Украины Шепелева.

Шепелев был объявлен Украиной в международный розыск по линии Интерпола в сентябре 2014 года. 19 марта он был задержан ФСБ в Подмосковье, а уже 20 марта Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке документов на экстрадицию Александра Шепелева.