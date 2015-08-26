Россия выдала Украине подозреваемого в растрате более 300 тысяч гривень экс-чиновника - СМИ
Российские власти приняли решение об экстрадиции на Украину экс-чиновника запорожского коммунального предприятия, который подозревается в растрате госимущества на сумму, превышающую 1 млн рублей.
Об этом сообщает ТАСС.
"В 2013 году в отношении чиновника одного из коммунальных предприятий Запорожской области было открыто уголовное производство по факту служебной подделки и растраты вверенного ему имущества на сумму более 325 тыс. грн., совершенных в составе преступной группы", - отметили в прокуратуре.
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По словам официальных представителей, чиновник долгое время скрывался за границей, после чего был задержан на территории республики Коми, будучи объявленным в международный розыск.
Отметим, как сообщал УНИАН, ранее РФ заявила, что пока не будет экстрадировать бывшего депутата Украины Шепелева.
Шепелев был объявлен Украиной в международный розыск по линии Интерпола в сентябре 2014 года. 19 марта он был задержан ФСБ в Подмосковье, а уже 20 марта Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке документов на экстрадицию Александра Шепелева.