В Лисичанске СБУ задержала боевика банды Мозгового
21:36, 21 августа 2015Общество
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Служба безопасности Украины задержала боевика банды Мозгового, который дежурил на блокпостах террористов и принимал участие в совершении диверсий на объектах транспортной инфраструктуры Луганской области.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
После освобождения Лисичанска силами АТО злоумышленник убежал и скрывался в центральных регионах Украины. После возвращения в город был задержан сотрудниками СБУ.
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21 августа злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Статья предусматривает ответственность в виде конфискации имущества и лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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