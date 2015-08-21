В Лисичанске СБУ задержала боевика банды Мозгового

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

После освобождения Лисичанска силами АТО злоумышленник убежал и скрывался в центральных регионах Украины. После возвращения в город был задержан сотрудниками СБУ.

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21 августа злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Статья предусматривает ответственность в виде конфискации имущества и лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.