МВД объявило в розыск бывшего депутата Александра Шепелева
19:31, 08 июля 2014Политика
3 0
МВД объявило в розыск бывшего народного депутата Александра Шепелева.
Шепелев обвиняется в убийстве / фото УНІАН
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти", передает "Сегодня".
Читайте такжеГПУ готовится, чтобы получить из Венгрии экс-соратника Тимошенко
Александр Шепелев объявлен в розыск / фото segodnya.ua
Как отмечается, Александр Шепелев 1970 года рождения объявлен в розыск 6 июля.
Он обвиняется по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство из корыстных побуждений"). Александру Шепелеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter