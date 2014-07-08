МВД объявило в розыск бывшего депутата Александра Шепелева

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти", передает "Сегодня".

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Как отмечается, Александр Шепелев 1970 года рождения объявлен в розыск 6 июля.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство из корыстных побуждений"). Александру Шепелеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.