МВД объявило в розыск бывшего депутата Александра Шепелева

19:31, 08 июля 2014
Политика
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МВД объявило в розыск бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Шепелев обвиняется в убийстве / фото УНІАН

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти", передает "Сегодня".

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Александр Шепелев объявлен в розыск / фото segodnya.ua

Как отмечается, Александр Шепелев 1970 года рождения объявлен в розыск 6 июля.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство из корыстных побуждений"). Александру Шепелеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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