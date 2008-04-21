Министр образования просит оставить детей в покое

Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК заявляет, что завтрашнее тестирование по украинскому языку и литературе не отменяется и состоится как запланировано.

Об этом И.ВАКАРЧУК заявил в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН.

“Родителям и детям не нужно волноваться. Отменять тестирование, которое уже прошло такой длинный путь, 5 лет, никто не будет”, - сказал И.ВАКАРЧУК.

При этом министр сослался на соответствующий Указ Президента, решение правительства, коалиционное соглашение и Программу действий правительства, которые предусматривают проведение тестирования выпускников. “В среду будет мой отчет как министра образования и науки. Это будет обсуждение прохождения самого тестирования. Решений об отмене не будет. А завтра дети спокойно идут и тестируются. И следующие тестирования состоятся”, - отметил он.

И.ВАКАРЧУК также заверил, что Министерство образования и науки обеспечило подготовку к проведению внешнего оценивания на надлежащем уровне.

“Я призываю всех политиков, делающих заявления на этот счет, быть добрыми к детям и поддержать их в эти дни, когда идут тестирования. Аморально использовать такие политические заявления, чтобы достичь своих целей. Если мы так заботимся о детях, то давайте оставим их в покое, пусть они готовятся к тестированию”, - подчеркнул министр.

В Украинском центре оценивания качества образования также отметили, что тестирование по украинскому языку и литературе, как и планировалось, состоится завтра, 22 апреля.

Центр также обратился к детям и их родителям с просьбой не опаздывать на тестирование.