Из плена боевиков освобожден еще один волонтер – советник замминистра обороны

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник заместителя министра обороны Василий Будик.

"Еще одна успешная операция! В результате успешных переговоров, проведенных объединенной группой, был освобожден после многомесячного плена сумской волонтер… Еще одна мать сегодня будет счастлива!", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа были освобождены четыре украинских волонтера, которые находились в плену в Донецке.