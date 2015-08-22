Из плена боевиков освобожден еще один волонтер – советник замминистра обороны

14:22, 22 августа 2015
Общество
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В результате успешных переговоров из плена освобожден еще один волонтер.

facebook.com/Budik.v.v

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник заместителя министра обороны Василий Будик.

"Еще одна успешная операция! В результате успешных переговоров, проведенных объединенной группой, был освобожден после многомесячного плена сумской волонтер… Еще одна мать сегодня будет счастлива!", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа были освобождены четыре украинских волонтера, которые находились в плену в Донецке.

Еще одна успешная операция!В результате успешных переговоров проведенных объединенной группой, был освобожден после мно...

Posted by Basile Budik on 22 августа 2015 г.
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