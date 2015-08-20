Из плена террористов освободили четверых волонтеров - Будик
20:32, 20 августа 2015Война
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Четверых волонтеров освободили из плена террористов, они уже покинули оккупированный боевиками Донецк.
Уполномоченная группа вернулась в Донецк для ведения дальнейших переговоров / facebook.com/Budik.v.v
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра обороны Василий Будик.
"Освобождение волонтеров стало результатом долгих и напряженных переговоров группы Виктора Медведчука с представителями "ДНР" и "ЛНР". Благодаря усилиям переговорщиков сегодня ребята увидят своих родных", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в переговорном процессе принимали участие также сотрудники ООН.
Кроме этого, по данным Будика, уполномоченная группа вернулась в Донецк для ведения дальнейших переговоров об освобождении заложников.
Как сообщал УНИАН, из плена боевиков за год освободили 2852 человека
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