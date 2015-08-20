В Госпогранслужбе новых специалистов решили набирать по принципу Национальной полиции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил во время ознакомления в международном аэропорту «Борисполь» со Стратегией реформирования пограничного ведомства.

«В ряде аэропортов Украины в качестве первого этапа мы проводим тренинги и нанимаем новых специалистов Государственной пограничной службы, в новой форме, с новой заработной платой, но которым нужны другие знания, другое обучение, другие тренинги и, самое главное, - это другое отношение к гражданам страны», - отметил Яценюк.

Читайте такжеВ Украине хотят сократить количество контролирующих органов на госгранице с девяти до двух

Премьер-министру были представлены этапы реформирования органов и подразделений Госпогранслужбы в рамках проекта, а также образцы новой формы одежды пограничников.

Реализация представленного проекта должна повысить уровень доверия общества к Госпогранслужбе.

Для начала проект вводится в двух аэропортах - «Жуляны» и «Гостомель». «И надо искать средства на Борисполь, потому что это сейчас самый основной хаб, где наибольшее количество пассажиров перемещается», - отметил Яценюк и выразил надежду, что «дальше эта система будет продолжаться в целом по всей Украине».