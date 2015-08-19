Набор в новую полицию Сум начнется 1 сентября

В Сумах 1 сентября начнется прием заявлений от кандидатов в новую патрульно-постовую службу УМВД Украины в Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Сумах сообщил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

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По его информации, набор будет продолжаться месяц, а в ноябре сумчане должны увидеть на дорогах и улицах города первых полицейских.

«26-27 августа будет презентация полиции во Львове, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Луцке. А к 7 ноября служба ГАИ по всей Украине должна быть полностью реформирована - будет работать патрульная полиция. В сентябре начнется отбор в патрульную службу в Сумах, поскольку это пограничная зона», - отметил Апостол.

По его словам, во Львове конкурс на одно место 10 человек, в Николаеве - 9. Заработная плата составляет 6-8 тыс. грн.

В свою очередь начальник УМВД в Сумской области полковник Анатолий Ричкаль заверил, что на переходном этапе безвластия в области не будет - милиция будет выполнять все свои обязанности. Он опроверг сложившаяся в обществе мнение о росте преступности в последнее время: уровень преступности в области не растет, а снижается.

«Снижение особо тяжких преступлений - на 34%, изнасилования - на 3%, снизилось также количество ДТП, из 26 убийств раскрыты 24. По результатам работы за три месяца Сумская область занимает второе место в своей подгруппе», - сообщил Ричкаль.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ. Сейчас все сотрудники милиции выведены за штат, и желающие продолжить службу в новой структуре должны пройти отбор на общих основаниях, который на первом этапе предусматривает сдачу тестов (60 вопросов), оценку по физподготовке и собеседование. Отобранные во второй этап пойдут на обучение. В новую ППС заявления принимаются от лиц в возрасте 18-35 лет. В другие службы, набор в которые будет осуществляться позже, возрастные ограничения не предусмотрены.

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Новая полиция уже начала работать в Киеве.

В ноябре патрульные экипажи полиции начнут работать в Днепропетровске. Также до нового года новая ППС появится во Львове, Харькове, Одессе, Николаеве, Хмельницком, Луцке и в Закарпатской области.