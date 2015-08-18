США передали Украине военно-полевой госпиталь, который может действовать автономно до 10 дней

Сегодня Соединенные Штаты Америки официально передали правительству Украины военно-полевой экспедиционный госпиталь стоимостью 7,6 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, военный атташе посольства полковник Кэрол Нортрап презентовала госпиталь на церемонии в Житомире.

Принимали госпиталь директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник Андрей Верба и заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Ярослав Лагута.

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Госпиталь известен в США под названием EMEDS (Экспедиционная система медицинской поддержки) и рассчитан на работу в нем 30 врачей и вспомогательных медицинских работников. В госпитале можно оказывать медицинскую помощь 3 тысячам военнослужащих.

Сооружение состоит из четырех палаток, разворачивается в течение 24 часов и может действовать в сложных условиях автономно без поставки до 10 дней.

Американские военные в течение месяца обучают украинских коллег, как наиболее эффективно использовать госпиталь.