Россия предложила ОБСЕ по-новому мониторить ситуацию на Донбассе
11:30, 19 августа 2015Общество
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В МИД России представителям ОБСЕ предложили разработать новую концепцию мониторинга обстановки на Донбассе.
Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Концепция должна предусматривать увеличение количества наблюдателей по линии разграничения сторон и возможность вести наблюдение в ночное время», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 9 августа ночью в Донецке возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было сожжено четыре автомобиля организации.
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