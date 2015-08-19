Россия предложила ОБСЕ по-новому мониторить ситуацию на Донбассе

Об этом сообщает ТАСС.

«Концепция должна предусматривать увеличение количества наблюдателей по линии разграничения сторон и возможность вести наблюдение в ночное время», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа ночью в Донецке возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было сожжено четыре автомобиля организации.