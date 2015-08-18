Кабмин внес в Раду законопроект о Едином госреестре военнообязанных

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Согласно проекту закона, Единый государственный реестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для накопления, хранения, обработки данных, которые содержат предусмотренные этим законом сведения, и пользования ими, созданная для обеспечения воинского учета граждан Украины военнообязанных (призывников).

Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных, содержащей персональные и служебные данные всех военнообязанных (призывников). Языком ведения Реестра является государственный (украинский) язык.

Основными заданиями Реестра являются: ведение воинского учета граждан — военнообязанных (призывников); планирование и выполнение мероприятий мобилизации, призыва на срочную воинскую службу, прием на воинскую службу по контракту; информационное обеспечение лиц, уволенных с воинской службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно воинского учета.

Отмечается, что государство гарантирует защиту базы данных Реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом, незаконного использования персональных данных Реестра, нарушения целостности базы данных Реестра и его аппаратного или программного обеспечения.

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Распорядителем Реестра является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Органом администрирования Реестра является областной военный комиссариат, оперативные командования (в пределах полномочий по военно-административным делением территории Украины) и уполномоченный распорядителем Реестра структурное подразделение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Органом ведения Реестра в районах является районный военный комиссариат.

Согласно законопроекту, военнообязанный (призывник) имеет право: получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, которые внесены в Реестр; обращаться в порядке, установленном распорядителем Реестра, в соответствующий орган ведения Реестра с мотивированным заявлением относительно неправомерного включения (невключения) в Реестр записи относительно себя, исправления недостоверных сведений Реестра.

Кроме того, военнообязанный (призывник) обязан представлять в орган ведения Реестра достоверную информацию о своих персональных и служебных данных, которые вносятся в Реестр.

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Финансирование деятельности по созданию и функционированию Реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, других источников, не запрещенных законодательством.

Как сообщал УНИАН, в начале августав Минобороны заявляли, что планируют до конца года закончить создание Единого госреестра военнообязанных.

Создание такого реестра позволит Минобороны эффективно предотвращать попытки граждан уклоняться от воинской службы.

Для наполнения информационной базы будут использованы данные фискальной, пограничной, миграционной службы, а также реестр избирателей Украины.