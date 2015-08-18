Под Волновахой перевернулся грузовик с 8 военными

Об этом сообщает управление МВД в Донецкой области

"41-летний водитель военного автомобиля «КрАЗ», двигаясь из г. Волноваха в с. Хлебодаровка, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП 8 пассажиров, находившихся в фургоне автомобиля, получили травмы и были доставлены в центральную больницу г. Волновахи", - сказано в сообщении.

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Осмотр места происшествия был проведен следственно-оперативной группой Волновахского РО, сотрудниками ГАИ, представителями военной прокуратуры.

Водитель "КрАЗа" задержан и доставлен в военную комендатуру. Продолжается проверка обстоятельств происшествия. За такой инцидент предусмотрено до 5 лет лишения свободы.