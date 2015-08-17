В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12.00 17 августа спасатели продолжают ликвидировать пожар между бывшими селами Ковшиловка и Буда Варовичи", - говорится в сообщении.

Работы проводятся в круглосуточном режиме, ситуация контролируется. Отдельных очагов тления лесной подстилки, очагов открытого огня нет.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими селами Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар на площади 60 га.

Спасатели считают, что причиной пожара стал поджог.

По состоянию на 8.00 15 августа пожар был локализован на площади 70 га.

По информации ГСЧС, в этом году количество пожаров в Чернобыльской зоне является наибольшим за последние 19 лет. С начала 2015 года ведомство ликвидировало в регионе уже четыре пожара на площади 500 га.