В Киеве директор научно-исследовательского института присвоил более миллиона гривень из бюджета

Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в Киеве, в ходе досудебного расследования установлено, что на проведение в 2008 году капитального ремонта нежилого здания в Подольском районе Киева Украинскому научно-исследовательскому институту были выделены бюджетные средства на общую сумму свыше 1 миллиона гривень. Директор института заключил договор подряда с директором предприятия, которое должно было проводить ремонтные работы. Однако указанные работы фактически не были выполнены.

«Злоупотребляя своим служебным положением, директор вносил ложные сведения в акты приемки выполненных подрядных работ, а деньги тратил не по назначению. Все изъятые документы были направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

«После проведения следственных действий окончательно доказано, что подозреваемым оказался 68-летний киевлянин. Должностное лицо государственного учреждения своими умышленными действиями растратил бюджетные средства в особо крупных размерах», - заявили в ГУ МВД.

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По этим фактам следственным отделом Подольского районного управления в Киеве фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.