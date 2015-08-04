Экс-главу зерновой госкорпорации обвинили в краже 177 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, производство открыто по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что бывшие руководители корпорации, злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами в сумме более 177 млн грн, полученными ПАО «ГПЗКУ» от финансового учреждения иностранного государства по кредитному договору под государственные гарантии для финансирования проектов в сфере сельского хозяйства.

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По уголовному производству 22 июля Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об осуществлении процедуры специального досудебного расследования.

За такое преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.